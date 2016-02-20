شاهد: إعصار مدمر يضرب فيجي

أعلنت فيجي حظر تجول على مستوى البلاد، ودعت السكان إلى الاحتماء من إعصار قد يصبح أقوى إعصار تشهده البلاد في تاريخها.

وبعد أن ضرب جزر في دولة تونغا المجاورة مرتين الأسبوع الماضي زادت قوة الإعصار وينستون مرة أخرى، وبدأ يتحرك غربا باتجاه سوفا عاصمة فيجي محملا برياح سرعتها 230 كيلومترا في الساعة، وعواصف تصل سرعتها إلى 325 كيلومترا في الساعة.

وقالت شبكة (إيه.بي.سي) الأسترالية "حث رئيس وزراء (فيجي) فرانك باينيماراما الفيجيين على إعداد أنفسهم لحدث مروع".

ونسبت الشبكة إلى بانيماراما قوله "لا نملك ترف الرضا عن النفس، وأشعر بالقلق تحديدا لأن بعض الناس في المناطق العمرانية لا يبدو أنهم امتثلوا للتحذيرات بشأن خطورة الوضع."

وقالت الحكومة في صفحتها على فيسبوك إنه تم فرض حظر تجول على مستوى البلاد.

ودعت الإدارة الرسمية للأرصاد الجوية في فيجي السكان في شرق فيجي الواقعة بالمحيط الهادي إلى توقع هبوب رياح بقوة الإعصار مدمرة".

وحذرت "نفيل كوب" من إدارة نا دراكي للأرصاد الجوية في سوفا من أن "احتمالات الدمار كبيرة وأن هناك خطرا حقيقيا كبيرا بأن يفقد الناس أرواحهم".

وكان الإعصار وينستون قد اتخذ مسارا في وقت سابق إلى جنوب وغرب فيجي مسببا دمارا كثيفا في مجموعة جزر فافاو في تونغا قبل أن يتحرك في مسار تصادمي مع فيجي في وقت سابق من هذا الأسبوع.