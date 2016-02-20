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رويترز: المغرب يقرر عدم استضافة القمة العربية المقبلة

19/2/2016

قالت المملكة المغربية الجمعة إنها قررت عدم استضافة القمة العربية 2016 لتجنب تقديم أي "انطباع خاطئ بالوحدة والتضامن" في خضم تحولات يمر بها العالم العربي.

ونقلت رويترز عن بيان لوزارة الخارجية المغربية جاء فيه "أمام غياب قرارات هامة ومبادرات ملموسة يمكن عرضها على قادة الدول العربية فإن هذه القمة ستكون مجرد مناسبة للمصادقة على توصيات عادية وإلقاء خطب تعطي الانطباع الخاطئ بالوحدة والتضامن بين دول العالم العربي."

وأضاف البيان "لا يمكن فيها لقادة الدول العربية الاكتفاء بمجرد القيام- مرة أخرى- بالتشخيص المرير لواقع الانقسامات والخلافات الذي يعيشه العالم العربي دون تقديم الإجابات الجماعية الحاسمة والحازمة لمواجهة هذا الوضع سواء في العراق أو اليمن أو سوريا التي تزداد أزماتها تعقيدا بسبب كثرة المناورات والأجندات الإقليمية والدولية."

من جهتها أكد الجامعة العربية في بيان لها اعتذار المغرب خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار.

وكان مقررا عقد الاجتماع الدوري رقم 27 للقادة العرب في 29 مارس/ آذار في مدينة مراكش السياحية بالمغرب لكنها تأجلت للسابع من أبريل نيسان بناء على طلب من السعودية.

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