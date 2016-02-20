ديباردو يهاجم فيلم "ذا ريفينانت" وجورج كلوني

ديباردو انتقد الممثل جورج كلوني لانخراطه بالسياسة (رويترز)

هاجم الممثل الفرنسي المخضرم جيرارد ديباردو صناعة السينما في هوليوود، معتبرا أنها تلعب دوما في مساحة الأمان، فيما انتقد الممثل جورج كلوني لانخراطه في "شؤون السياسة"، في حين ظهر الممثل في مهرجان برلين السينمائي للترويج لفيلمه الجديد.

وأشار ديباردو، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي أعقب عرض فيلمه (سينت أمور) الذي يلعب فيه دور مزارع، إلى أن كلوني التقى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين الأسبوع الماضي لمناقشة أزمة اللاجئين.

وقال "رأيت أن السيد كلوني أراد أن يقابل السيدة ميركل. أشعر بالقلق من أن يكون اللقاء مضى بشكل سيء. إنه لأمر جيد الآن أن تكون ممثلا وعالما بيئيا وسياسيا. يمكنك القيام بكل شيء".

وانتقد ديباردو أيضا فيلم (ذا ريفينانت) الذي يقوم ببطولته الممثل الأمريكي ليوناردو دي كابريو، ويلعب فيه دور صياد ينجو من هجوم دب عليه ويقوم برحلة مذهلة وسط الغابات والثلوج لينتقم لمقتل ابنه. والفيلم من أهم المنافسين في ترشيحات جوائز الأوسكار وقد يحمل لبطله أول جائزة أوسكار أفضل ممثل.

وقال ديباردو في إشارة إلى المشاهد العنيفة في الفيلم والتقارير عن أن الممثلين اضطروا للعمل في ظروف شاقة إن "الأمر مختلف بعض الشيء عما هو عليه في السينما بوجه عام في الوقت الراهن". وتابع قوله "بالنظر إلى الأوسكار فإن فيلم (ذا ريفينانت) وطاقم الإنتاج المسؤول عنه والتدفئة في مواقع التصوير وكل هذه الضجة بشأن (تغطية أنفسهم بالقاذورات) .. أنا واثق أن القاذورات كانت معطرة وأنت مغطى بوحل معطر وتم تدفئته".