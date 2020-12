تعرف على أبرز الأفلام المرشحة لأوسكار 2016

في الثامن والعشرين من فبراير الجاري تنطلق فعاليات الأوسكار التي ينتظرها محبو السينما العالمية.. وعلى خلفية الجدل المتزايد بشأن اتهامات للأوسكار بالعنصرية، تظهر قوائم الترشيحات للأفلام المتوقع فوزها, ومن بينها فيلم "ذيب" الأردني.

فيلم ذيب مرشح للفوز بجائزة أفضل فيلم أجنبي في الأوسكار, ليمنح الأردن أول جائزة أوسكار في تاريخه.

يحكي فيلم ذيب قصة صبي بدوي عاش قبل انطلاق الثورة العربية الكبرى في الصحراء جنوب الأردن. ويقدم الفيلم دروسا يتعلمها الطفل في الثقة، ومواجهة الخيانة والتسلح بالصبر. أبطال الفيلم ليسوا ممثلين متمرسين، بل هم أفراد قبائل تعيش في جنوب الأردن اختبروا التمثيل للمرة الأولى.

ويتصدر الأفلام المرشحة لنيل جائزة أفضل فيلم " The Big Short" لبراد بيت وفيلم " Bridge of Spies" للنجم توم هانكس وفيلم "Brooklyn" لأماندا بوزي وأيضا فيلم " Mad Max: Fury Road" للنجم توم هاردي، بالاضافة إلى فيلم "The Martian" للنجم ماتديمون و" The Revenant" الذي حصل على ثلاث جوائز في مسابقة "غولدن غلوب" للنجم ليوناردو دي كابريو، كما جاء ضمن قائمة الترشيحات فيلم " Spotlight" للنجم بليباجون وأيضا فيلم النجم ايس كيوب "Straight Outta Compton".

ويتنافس فيلم "Anomalisa" وفيلم "Inside Out" وفيلم "Kahlil Gibran’s The Prophet" وفيلم "The Peanuts Movie" وفيلم "Shaun the Sheep Movie" لنيل جائزة أفضل فيلم صور متحركة.

أما المنافسة على جوائز الأوسكار لأفضل ممثل, فيتوقع أن تنحصر بين كل من بريان كرينستون وجوني ديب وليوناردو ديكابريو وإيدي ريدمان ومايكلفابندر.

من جهة ثانية, تتضمن ترشيحات جائزة أفضل ممثلة عدة أسماء من بينها النجمة كيتبلانشيت، والنجمة بري لارسون والنجمة شالوتر امبلينج والنجمة جينفير لورانس وأخيراالنجمة سويرسي لوران.

وحسب صحيفة "ذي تلغراف" فإن الترشيحات في فئة أفضل ممثل مساعد, تتجه نحو النجم كريستين بيل، والنجم إدريس البا، والنجم مايكل كيتون، وكذلك النجم سيلفستر ستالون والنجم مارك ريلانس.

وتضمن قائمة الترشيحات لجائزة أفضل ممثلة مساعدة كلا من: النجمة جينفير جيسونلي ، والنجمة رايتشلما كادمز، والنجمة رووني مارا، والنجمة اليشيا فيكاندر، والنجمة كيت ونسليت.

أما عن فئة أفضل مخرج فالتوقعات جاءت بأسماء المخرج آدام ماكاي، والمخرج جورج ميلر، والمخرج ريدلي سكوت، والمخرج اليخاندرو جي اناريتو، وأخيرا المخرج توم ماكارثي.

وترى صحيفة الأندبندنت البريطانية أن فيلم كارول لبطلته كيت بلانشيت فرض نفسه بقوة منذ الإشادة به في مهرجان “كان” السينمائي.

كما ترى أن فيلم " The Revenant" ليس من الأفلام التقليدية, بل قد يكون السبب في أن يبتسم الحظ أخيراً للنجم ليوناردو دي كابريو الذي ترشَّح مرةً بعد أخرى للجائزة، دون أن يحصل على أي من الأوسكار

.

أما فيلم "Bridge of Spies" الذي يضم الثلاثي ستيفن سبيلبرغ، وتوم هانكس، ومارك ريلانس, فيبدو أيضا مرشحا لجائزةأفضل فيلم.. يتضمن الفليم دراما تعود إلى فترة الحرب الباردة، ويحكي عن محامٍ أمريكيٍ يُوكَّل بالدفاع عن جاسوس سوفيتي ثم يساعد جهاز الاستخبارات المركزيةالأميركية CIA في مبادلته مع طيار أمريكي أحد الأسرى.

يشار إلى أن ترشيحات الأوسكار خلت مؤخرا من أي وجود للسينمائيين السود أو الأمريكيين ذوي الأصول الأفريقية, مما أشعل مؤخرا هاشتاج "أبيض للغاية" وسائل التواصل الاجتماعي, وسط اتهامات بالعنصرية, وفشل أكاديمية السينما في تحقيق التنوع في ظل رئاسة امرأة سوداء.

ترشيحات 2015 كانت قد أثارت أيضا موجة من الاحتجاجات لافتقادها عنصر التنوع العرقي، وخلوها من أفلام السود، فيما عدا ترشيح "سيلما" – من إخراج آفا دوفرنيهوبطولة ديفيد أويلووه – لجائزتي أفضل فيلم وأغنية، وجاءت اختيارات هذا العام لتكون أسوأ وفقا للمتحدثين باسم هيئات السود ومنظمات مناهضة التمييز العنصري، حيث تجاهلت أصحاب البشرة السمراء تماما رغم وجود أعمال لهم تستحق التقدير.