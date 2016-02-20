ترامب يعلن الحرب على آبل

دونالد ترامب، المرشح للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري- رويترز

دعا دونالد ترامب المرشح للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بالولايات المتحدة، إلى مقاطعة المجموعة المعولماتية العملاقة آبل، إلى أن تفك شيفرة هاتف آيفون استخدمه أحد منفذي هجوم سان بيرناردينو في ديسمبر الماضي.

وقال ترامب في تجمع في يوليز آيلاند في كارولاينا الجنوبية حيث تنظم انتخابات الحزب الجمهوري اليوم السبت "يجب على آبل كشف شيفرة هذا الهاتف".

وأضاف "اعتقد أن ما عليكم فعله هو مقاطعة آبل إلى أن تكشف هذا الرقم السري، هذا ما فكرت به الآن.. هذا الهاتف ليس ملك الشاب النذل الذي قتل كل هؤلاء الناس، الهاتف ملك للسلطات".

وقال ترامب إنه يشتبه بأن رئيس آبل تيم كوك "يريد أن يظهر إلى أي حد هو تقدمي".

ورفضت شركة آبل للمعلوماتية الأربعاء الماضي أمرا قضائيا أمريكيا صدر الثلاثاء بطلب من مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) في اختراق هاتف آيفون يعود لأحد منفذي هجوم سان برناردينو الذي أودى بحياة 14 شخصا مطلع ديسمبر/كانون الأول في كاليفورنيا.

وأمرت القاضية شيري بيم في قرارها آبل "بتوفير مساعدة تقنية معقولة" لمكتب التحقيقات الفدرالي تتيح له "الاطلاع على المعطيات المحفوظة" في الهاتف.

وطلبت القاضية من آبل خصوصا تقديم برنامج يمكن استخدامه على هذا الهاتف حصريا والسماح للمحققين بالالتفاف على محو المعطيات التلقائي الذي يحدث عادة بعد 10 محاولات غير مجدية لاستخدام شيفرة الدخول.

وأوضح ترامب بعد ذلك في تغريدة على موقع تويتر أنه يستخدم منتجات آبل وسامسونغ، وكتب "اذا لم تعط آبل المعلومات إلى السلطات فلن استخدم سوى سامسونغ إلى أن يسلموا هذه المعلومات".

وأضاف "آمل أن يفعل الآخرون الأمر نفسه"، مؤكدا أن "بلدنا بحاجة إلى الأمان ويجب أن يطالب به، حان الوقت لنتصرف بحزم وحكمة".