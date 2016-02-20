بريطانيا تستفتى على بقائها في الاتحاد الأوربي يونيو القادم

مشاورات عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوربي – أسوشيتدبرس

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اليوم السبت أن موعد الاستفتاء حول بقاء بريطانيا في الاتحاد الاوربي حدد في 23 يونيو/حزيران القادم، وذلك إثر اجتماع للحكومة.

وشدد كاميرون، في تصريح مقتضب أمام مقر الحكومة، على أن بريطانيا "ستكون أقوى وأكثر أمنا وازدهارا ضمن اتحاد أوربي تم إصلاحه"، وأن الاستفتاء هو "أحد أهم قرارات" الجيل الحالي.

وكان زعماء الاتحاد الأوربي قد توصلوا لاتفاق أمس يمنح بريطانيا "وضعا خاصا" داخل الاتحاد، وقال كاميرون في مؤتمر صحفي عقب الاتفاق، إن بلاده ستطلق حملة من أجل البقاء داخل الاتحاد الأوربي.

وأشار إلى تأييد جميع دول الاتحاد الاصلاحات التي طلبتها بلاده، والمتعلقة بقضايا السيادة، والإدارة الاقتصادية، والتنافس، والهجرة.

وأضاف كاميرون، أن اتفاق "الوقف العاجل"، الذي سيكون ساريا لمدة سبع سنوات بعد دخوله حيز التنفيذ، يخول السلطات صلاحية مطالبة من لا يجد عملا من المهاجرين خلال ستة أشهر بمغادرة البلاد.

وينص الاتفاق الذي توصلت إليه بريطانيا مع دول الاتحاد على تطبيق "الوقف العاجل"، الذي سيكون ساريا لمدة 7 سنوات عقب دخوله حيز التنفيذ. وبموجب "الوقف العاجل فإن على المهاجرين القادمين إلى بريطانيا من دول الاتحاد الانتظار 4 سنوات للاستفادة من نظام الرعاية الاجتماعية.

وبحسب الاتفاق فإن إعانات الأطفال التي سيحصل عليها المهاجرون في بريطانيا ستكون بالمستوى الذي كانوا يحصلون عليها في بلادهم، كما ستطرأ عليه استقطاعات بالنسبة للقادمين الجدد، فضلا عن أن الحاصلين حاليًّا من إعانات الأطفال سيفقدون هذا الحق عام 2020.

كما أن التعديلات الجديدة التي من شأنها أن تزيد سلطات الاتحاد الأوربي لا تنطبق على المملكة المتحدة.