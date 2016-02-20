البث الحي
منوعات

بريطانيا تستفتى على بقائها في الاتحاد الأوربي يونيو القادم

20/2/2016

مشاورات عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوربي – أسوشيتدبرس

 أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اليوم السبت أن موعد الاستفتاء حول بقاء بريطانيا في الاتحاد الاوربي حدد في 23  يونيو/حزيران القادم، وذلك إثر اجتماع للحكومة.   

 وشدد كاميرون، في تصريح مقتضب أمام مقر الحكومة، على أن بريطانيا "ستكون أقوى وأكثر أمنا وازدهارا ضمن اتحاد أوربي تم إصلاحه"، وأن الاستفتاء هو "أحد أهم قرارات" الجيل الحالي.

 وكان زعماء الاتحاد الأوربي قد توصلوا لاتفاق أمس يمنح بريطانيا "وضعا خاصا" داخل الاتحاد، وقال كاميرون في مؤتمر صحفي عقب الاتفاق، إن بلاده ستطلق حملة من أجل البقاء داخل الاتحاد الأوربي.

وأشار إلى تأييد جميع دول الاتحاد الاصلاحات التي طلبتها بلاده، والمتعلقة بقضايا السيادة، والإدارة الاقتصادية، والتنافس، والهجرة.

وأضاف كاميرون، أن اتفاق "الوقف العاجل"، الذي سيكون ساريا لمدة  سبع سنوات بعد دخوله حيز التنفيذ، يخول السلطات صلاحية مطالبة من لا يجد عملا من المهاجرين  خلال ستة أشهر بمغادرة البلاد.

وينص الاتفاق الذي توصلت إليه بريطانيا مع دول الاتحاد على تطبيق "الوقف العاجل"، الذي سيكون ساريا لمدة 7 سنوات عقب دخوله حيز التنفيذ. وبموجب "الوقف العاجل فإن على المهاجرين القادمين إلى بريطانيا من دول الاتحاد الانتظار 4 سنوات للاستفادة من نظام الرعاية الاجتماعية.

وبحسب الاتفاق فإن إعانات الأطفال التي سيحصل عليها المهاجرون في بريطانيا ستكون بالمستوى الذي كانوا يحصلون عليها في بلادهم، كما ستطرأ عليه استقطاعات بالنسبة للقادمين الجدد، فضلا عن أن الحاصلين حاليًّا من إعانات الأطفال سيفقدون هذا الحق عام 2020.

كما أن التعديلات الجديدة التي من شأنها أن تزيد سلطات الاتحاد الأوربي لا تنطبق على المملكة المتحدة.

 

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

"ناسا" تشتري عينات تربة من القمر بدولار واحد

وكالة ناسا للفضاء تشتري تربة قمرية بسعر يبدأ من دولار واحد (روتيرز)