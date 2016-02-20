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بالفيديو: متطرفون يحاصرون حافلة لاجئين في ألمانيا

20/2/2016

نشر موقع "تاجس شبيغل" الألماني فيديو يظهر قرابة 100 شخص في بلدة كلاوسنيتز بولاية سكسونيا شرق المانيا، وهم يحاصرون حافلة تقل لاجئين ومنعهم من الوصول لمقر إقامتهم.

ويظهر الفيديو الذي تم نشره مساء الخميس الماضي المحتجين الألمان، وهم يهتفون بشعارات "نحن الشعب"، وهو الشعار الذي تتبناه حركة "بيغيدا" الشعبوية المعادية للإسلام والمهاجرين.

وظهر في الفيديو أحد عناصر الشرطة وهو يتعامل بقسوة مع طفل لاجئ؛ حيث يقوم بدفعه ويجبره على مغادرة الحافلة، كما يظهر شابان يغادران الحافلة وهما يبكيان حيث حاصر الأتوبيس ثلاث سيارات، وكان اللاجئون في حالة رعب.

وحسبما نقلت الصحيفة فإن ماركوس أولبش وزير داخلية ساكسونيا قال إن ما حدث "مخجل للغاية"، وإنه يتنظر التحقيقات حيال ما حدث، وأشار إلى أن ما حدث قد تكون له عقوبات.

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