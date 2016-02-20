المعارضة السورية تشترط وقف الفصف الروسي للموافقة على هدنة

صورة للقصف الروسي على سوريا 0 رويترز

قال مصدر مقرب من محادثات السلام السورية التي تجرى في جنيف اليوم (السبت) إن المعارضة السورية وافقت على هدنة لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع إذا أوقفت روسيا حملة الضربات الجوية على سوريا.

ونقلت رويترز عن المصدر قوله: إن الرسالة الواضحة هي أن المعارضة مستعدة لدخول هدنة لأسبوعين أو ثلاثة وإن هذا قابل للتجديد إذا كانت الظروف مواتية وكان الجانبان على استعداد لتجديدها، مضيفا أن المعارضة أيضا تريد الإفراج عن السجناء الضعفاء بمن فيهم النساء والأطفال.

وأوضح المصدر أن هذه الهدنة ستكون قابلة للتجديد وتدعمها كل الأطراف باستثناء تنظيم الدولة الإسلامية، كما ستكون مشروطة بالتوقف عن استهداف جبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة على الأقل كبداية.

جدير بالذكر أن عدة محاولات للاتفاق على هدنة قد فشلت خلال الشهور الأخيرة، في ظل ترؤس روسيا والولايات المتحدة بشكل مشترك اجتماعا للأمم المتحدة في جنيف يهدف إلى محاولة تأمين وقف للأعمال القتالية في سوريا.

وتقدر الأمم المتحدة أن هناك نحو 486700 شخص في نحو 15 منطقة محاصرة في سوريا بينما يوجد 4.6 ملايين سوري في مناطق يصعب الوصول إليها.