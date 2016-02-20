القاعدة تسيطر على مدينة أحور جنوب اليمن – أرشيف

سيطر العشرات من تنظيم القاعدة باليمن اليوم السبت على مدينة أحور جنوبي البلاد ليرسخوا قبضتهم على أنحاء كثيرة بالمنطقة- بحسب شهود عيان.

وقال أحد السكان لرويترز "فجر اليوم اشتبك مسلحو تنظيم القاعدة مع قوات المقاومة الشعبية وقتلوا ثلاثة منهم. هاجموا الشيخ المسؤول عن المنطقة وبعد هروبه نصبوا حواجز على الطرق ورفعوا علمهم الأسود على مباني الحكومة."

وبحسب مسئول أمني فقد قتل مسلحان يركبان دراجة نارية الشيخ مازن العقربي أحد أكبر قادة المقاومة الشعبية وحارسه الشخصي في مدينة عدن مرجحا أن يكون المسلحين من القاعدة.

من جهة أخرى قال سكان في حي المنصورة بمدينة عدن إن انفجارات عنيفة هزت المنطقة مساء أمس الجمعة ، فيما أطلق مسلحون صواريخ في محاولة فاشلة للسيطرة على ميناء حاويات.

ويعيش في المدينة الساحلية والمنطقة المحيطة بها في محافظة أبين أكثر من 30 ألف شخص وهي رابط جغرافي مهم بين مدينة المكلا الساحلية إلى الشرق وبلدة زنجبار، قبل عدة أشهر

وقد سيطرت القاعدة على المكلا وزنجبار، وتوسع التنظيم في جزيرة العرب خلال الحرب الأهلية اليمنية التي استدعت تدخلا عسكريا من تحالف عربي خليجي منذ مارس آذار الماضي.