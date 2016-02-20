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العبادي يطلب تفويضا من البرلمان لإجراء تغيير وزاري

20/2/2016

حيدر العبادي ـ رئيس الوزراء العراقي

دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم السبت، البرلمان إلى منحه تفويض عام لإجراء التغيير الوزاري الشامل.

وقال العبادي في كلمة خلال استضافته في جلسة مجلس النواب إن "التغيير الوزاري المقرر سيكون شاملا، والوزراء المقترحون سيكونون من الوجوه الجديدة".

واستضاف البرلمان العراقي، العبادي، اليوم، للحديث حول التغيير الوزاري المرتقب والأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وأعلن العبادي الأسبوع الماضي الانتهاء من إعداد دراسة شاملة لإجراء تغيير وزاري في حكومته يطال عددًا من الوزراء المنتمين للكتل السياسية، واستبدالهم بوزراء "تكنوقراط".

كما دعا في كلمته بالبرلمان إلى تخفيض الانفاق الحكومي بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، لافتا أن الحكومة تسعى للحصول على  قروض ميسرة من دول العالم.

وانتقد بيع إقليم شمال العراق نفطه دون تسليم أموال النفط المباع للحكومة الاتحادية، مبديا استغرابه من مطالبة الإقليم برواتب موظفيه، وهو لم يسلم واردات النفط إلى بغداد.

من ناحية أخرى، كشف رئيس الحكومة العراقية أن "الحشد الشعبي (ميليشيات شيعية موالية للحكومة) سيشارك في تحرير الموصل، فضلا عن العشائر وكافة القطاعات الأمنية بالتنسيق مع الإقليم (شمال العراق) ".

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