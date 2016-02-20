السعودية تؤيد إمداد المعارضة السورية بصواريخ أرض جو

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير -أرشيف

نقلت وكالة الأنباء الألمانية تصريحات لوزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أدلى بها لصحيفة "دير شبيغل" أيد فيها إمكانية إمداد المعارضة السورية بصواريخ أرض-جو.

وقد سألت دير شبيغيل الوزير السعودي إن كان يؤيد إمداد المعارضة السورية بصواريخ مضادة للطائرات، فكان جوابه نعم، وعبر عن اعتقاده بأن نوعية الصواريخ يمكنها تعديل الموازيين العسكرية بسوريا لصالح المعارضة المعتدلة وتمكينها من استهداف طائرات النظام التي تستخدم القنابل الكيماوية بالتدمير.

وشدد على أن القرار بهذا الشأن يخص المجتمع الدولي وليس السعودية، وأضاف الجبير في تصريحات "لدير شبيغل" الألمانية تنشر يوم اليوم السبت أن امتلاك المعارضة صواريخ أرض-جو من الممكن أن يغير موازين القوى في سوريا مثلما حدث في أفغانستان من قبل.

وأشار الجبير إلى أن التدخل الروسي لن ينقذ نظام بشار الأسد على المدى الطويل. وأضاف أن على الأسد التنحي حتى يمكن تحقيق عملية سياسية في سورية.