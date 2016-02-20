إطلاق النسخة الأولى من مهرجان الفجيرة للفنون

انطلقت فعاليات مهرجان الفجيرة الدولي للفنون في دورته الأولى والذي تنظمه هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام حتى 29 فبراير/شباط الجاري بمشاركة أكثر من 700 فنان وضيف يمثلون حوالي 65 دولة عربية وأجنبية.

ويوصف المهرجان، بحسب موقعه الرسمي على الإنترنت، بأنه "مهرجان دولي شامل للفنون المسرحية والموسيقية والتشكيلية والأدائية والفنون الشعبية."

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن محمد سيف الأفخم مدير عام هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام ومدير المهرجان قوله إن "المهرجان جاء لإضفاء مزيد من التنوع الفني والثقافي .. وسيتم عقد عدد من الورش والندوات المتخصصة التي من شأنها تأمين نقل وتبادل الخبرات الثقافية بين المشاركين من كافة الدول".

وتشارك في المهرجان فرق موسيقية عالمية منها فرقة (هياشيني كاغورا) اليابانية وفرقة (امباوبا) من البرازيل والثلاثي جبران من فلسطين، وفرقتا (تروفيث) و(كيوشي) الموسيقيتان من الفلبين، وفرقة وجدة الألفية للغناء الغرناطي من المغرب، إلى جانب الفرق الاستعراضية مثل (سوهاج للفنون الشعبية) من مصر وفرقة أطفال جورجيا وفلامنكو من إسبانيا.

كما يشهد المهرجان مشاركات خليجية ومحلية مثل فرقة المجد للفنون من سلطنة عمان، وفرقة الرزيف الحربي من الإمارات وفرقة الدان الشعبية وفرقة جدة للفنون الشعبية من السعودية إلى جانب اوركسترا الفجيرة بقيادة الفنان الإماراتي علي عبيد وفرقة صوت الأردن للفنون الشعبية.