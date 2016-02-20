أميركا تخفي أسلحة بكهوف بالنرويج تحسبا لحرب مع روسيا

دبابة أمريكية من طراز إم 60 إي-أرشيف

قالت صحيفة "إنترناشيونال بزنس تايمز" في تقرير لها أن الولايات المتحدة الأمريكية أخفت بعض الدبابات والأسلحة الدفاعية الحديثة في بعض الكهوف السرية في النرويج، وذلك حتى تكون على أهبة الاستعداد في حال حدوث أي من أنواع المواجهة مع روسيا، وتأتي هذه الخطوة نتيجة استمرار التوتر بين حلف الناتو وروسيا.

ووفقا للصحيفة فإن الكولونيل ويليام بنتلي، ضابط العلميات بالكتيبة الثانية من مشاة البحرية الأميركية كان قد صرح بأن أي عتاد وقوات يتم نشرها بشكل مسبق قد تُزيد من قدرتهم على التدخل بشكل سريع في حال حدوث أزمةٍ ما، كما تقلل من التكاليف التي قد نتكبدها لفعل هذا الأمر، مضيفاً: "نحن جاهزون وقادرون على الرد في حال حدوث أي نوع من أنواع الأزمات".

وأشار تقرير الصحيفة إلى أنه في أكتوبر/تشرين الأول من العام 2015، تحدث وزير الدفاع النرويجي الأدميرال هاكون بروون هانسن إلى بعض الصحفيين حول النوايا الروسية في استخدام القوة العسكرية كي تحقق طموحاتها السياسية.

ولفتت الصحيفة إلى تقرير قناة الcnnالأمريكية والذي أشارت فيه فيه إلى أن ما يقرب من 6500 قطعة عسكرية من الموجودة في تلك الكهوف النرويجية سيتم استخدامها فى المناورات التدريبية المقبلة والتي ستجري في وقتٍ لاحق من شهر فبراير، ويذكر أن هذه التدريبات ستشارك فيها 12 دولة حليفة للناتو، وأكثر من 16 ألف جندي.

وأعادت الصحيفة نشر تصريح هيذر كونلي، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بالبرنامج الأوربي للـCNN الذي قال فيه "لدينا الآن بعض المسائل الأمنية الجديدة والطارئة مع روسيا لذلك فإنه من البديهى أن نعيد التفكير فيما هو مطلوب منا للتعامل مع هذا الأمر".

وتشترك روسيا والنرويج في شريط حدودي يبلغ طوله 121 ميلاً، فيما تخضع الحدود لرقابة عسكرية شديدة منذ الحرب الباردة كما تم استخدام الكهوف بشكل مكثف منذ 1981، كما يتمركز الأسطول الروسي البحري الشمالي في مورمانسك، ويبعد 100 ميلٍ فقط عن الحدود مع النرويج.



وتضم كل من تلك الكهوف قرابة 100 فرد من القوات النرويجية والأمريكية، كما تحتوي على المعدات والعتاد الكافي لـدعم 15000 من قوات المارينز، حيث كانت تلك المعدات قد استخدمت من قبل في مساندة العمليات في العراق.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت إرسال ستة مقاتلات من طراز F-15s إلى الحدود النرويجية في فصل الربيع القادم للتدريب، حيث ستكون على مسافة 100 ميل فقط من الحدود الروسية، ويقول كونلي: "يجب علينا أن ننظر لشمال أوربا، وشمال الأطلنطي بالإضافة لدول البلطيق وغرب أوربا كمسرح مهم للعمليات".