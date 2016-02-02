23 دولة تجتمع في روما لبحث سبل مواجهة تنظيم الدولة

23 دولة تجتمع في روما لبحث مواجهة تنظيم الدولة

تجتمع أكثر من 20 دولة اليوم الثلاثاء لوضع خطط لمعركتها ضد تنظيم الدولة في سوريا والعراق، وكيفية وقف تقدمه في ليبيا.

وقال مسؤولون إن 23 دولة من الائتلاف العالمي ضد التنظيم ستراجع جهودها لاستعادة الأراضي التي استولى عليها في سوريا والعراق، ومناقشة سبل كبح نفوذ ما سموه بمتشددي الجماعة خصوصا في ليبيا.

وأضافوا أن اجتماع اليوم سيتناول سبل تحقيق الاستقرار في مناطق مثل مدينة تكريت العراقية التي تم انتزاعها من التنظيم، وكذلك الجهود الأوسع لتقويض التموي،ل ووقف تدفق المقاتلين الأجانب إليه ووقف حملته الدعائية على شبكة الإنترنت.

وقال مسؤول أمريكي بارز إن التوسع المحتمل للجماعة في ليبي؛ حيث تتصارع فئات متنافسة لتشكيل حكومة وحدة بعد حوالي خمس سنوات من الإطاحة بالدكتاتور معمر القذافي بمساعدة من ائتلاف غربي سيكون موضوعا رئيسيا في المحادثات.

وأضاف، خلال لقائه عددا من الصحفيين، إن تنظيم الدولة يحاول الاستيلاء على أجزاء من ليبيا – وخصوصا سرت- وأن واشنطن ستعمل مع الليبيين ومع شركاء الائتلاف لمحاولة منع ذلك، على حد وصفه.