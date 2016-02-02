وصول عدد مستخدمي "واتس آب" إلى المليار

وصول عدد مستخدمي "واتس آب" إلى مليار شخص

قال أحد مؤسسي خدمة التواصل عبر الإنترنت "واتس آب" مساء الاثنين إن عدد مستخدمي هذه الخدمة وصل إلى مليار مستخدم في مختلف أنحاء العالم.

جاء إعلان "جان كوم" عن الوصول إلى هذا الرقم من خلال رسالة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الذي استحوذ على "واتس آب" في 2014 مقابل 22 مليار دولار. كان عدد مستخدمي "واتس آب" عند إتمام صفقة الاستحواذ 450 مليون مستخدم فقط.

ويؤكد موقع "فيسبوك" أن "واتس آب" يمكن أن يستمر في العمل بشكل منفصل بدرجة كبيرة مع استمرار فصل بيانات مستخدمي "واتس آب" عن بيانات مستخدمي "فيسبوك".

من ناحيته قال كوم إن "واتس آب" الذي يقدم خدماته بـ 53 لغة ينقل حوالي 42 مليار رسالة يوميا. كما أن مستخدمي "واتس آب" يرسلون حوالي 1.6 مليار صورة فوتوغرافية و250 مليون ملف فيديو يوميا.

وقد تفوقت الخدمة الجديدة للتراسل عبر الإنترنت على الخدمات الكلاسيكية في هذا المجال مثل ياهو ماسنغر بفضل اعتمادها على الأجهزة المحمولة وشبكات نقل البيانات السريعة. وأصبحت "واتس آب" أول خدمة تراسل تصل إلى مليار مستخدم.