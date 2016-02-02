هولندا تدرب النسور للإمساك بالطائرات بدون طيار

هل ينجح النسر في مهمته الجديدة

تعمل الشرطة الوطنية الهولندية على ضم النسور ضمن قواتها للمساعدة في الإمساك بالطائرات بدون طيار غير القانونية أثناء حالات الطوارئ.

وتدرب الشرطة النسور -حسب ما نقلته مجلة تايم الأمريكية على موقعها الإلكتروني الاثنين- للتعرف، والتقاط ونقل أي طائرة بدون طيار بمخالبها كجزء من الجهود الرامية إلى تبسيط الدفاعات المضادة للطيارات بدون طيار.

وسوف تستخدم استراتيجية النسور لمكافحة الطائرات بدون طيار في الحالات التي يمكن أن يكون من الخطورة بمكان استخدام وسائل اعتراض أكثر شيوعا، مثل الطائرات بدون طيار التابعة للشرطة المزودة بشباك.