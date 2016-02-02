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هل سمعتم من قبل عن "رياضة الشوارع"؟

2/2/2016

هناك تمرينات رياضية وأوضاع لا يمكن أن تراها في صالة النادي الصحي.. وتلك التمرينات التي تعتمد بالأساس على وزن الجسم والجاذبية الأرضية هي جزء من رياضة أخذت بالانتشار مؤخراً تسمى بـ"رياضة الشوارع".

أيوب.. شاب جزائري جعل من الأشجار وإطارات وعجلات السيارات والسلالم والأحبال الضخمة والأخشاب، أدوات رياضية بسيطة، حتى انتهى به الحال لفتح صالة لتعليم وممارسة تلك الرياضة بالفعل عام 2013.

أيوب يؤمن بأن الرياضة سر من أسرار الثقة بالنفس والإقبال على الحياة، وبالتالي كان من ضمن أهدافه جمع الشباب الذي أوشك على الضياع والذهاب في طريق الانحراف وإدمان المخدرات عن طريق ممارسة الرياضة دون تكاليف.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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