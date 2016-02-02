هل تُعقد محادثات بين "أوبك" والمنتجين المستقلين؟

خبراء يأملون في خفض الإنتاج قريبا

قال مندوبان لدى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم الثلاثاء إن المنظمة لم تحدد بعد موعدا لأي محادثات مع روسيا وغيرها من المنتجين المستقلين بهدف دعم أسعار النفط وذلك بعدما تحدث مسؤولون روس عن احتمال التعاون مع المنظمة.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن موسكو منفتحة على مزيد من التعاون في سوق النفط مع أوبك والمنتجين من خارجها.

ودفع احتمال خفض الإنتاج من جانب أوبك ومنافسيها أسعار الخام للصعود فوق 32 دولارا للبرميل من أدنى مستوياتها في 12 عاما قرب 27 دولارا الشهر الماضي رغم شكوك واسعة النطاق في التوصل لاتفاق.

وتراجعت أسعار النفط الخام، اليوم الثلاثاء، إلى أقل من 31 دولاراً للبرميل، مع انحسار آمال خفض إنتاج الدول المصدرة، وارتفاع تخمة المعروض في الأسواق العالمية.

وبعد أن شهدت أسعار النفط الخام ارتفاعاً نهاية الأسبوع الماضي، بعد تقارير روسية، حول دراسة مقترح خفض إنتاج الدول المصدرة للنفط بنسبة 5?، تراجع سعر البرميل منذ يوم أمس مع انحسار التوقعات بشأن الخفض المقترح.

وبحلول الساعة (09:12 بتوقيت غرينتش)، هبطت أسعار النفط الخام، تسليم 16 إبريل/نيسان إلى 30.98 دولاراً للبرميل، هبوطاً من سعر آخر إغلاق، أمس الاثنين، البالغ 31.62 دولاراً.

وتعاني أسواق النفط الخام، من تخمة في المعروض، بنحو 1.5 مليون برميل يومياً، مقابل محدودية الطلب، تزامناً مع تراجع اقتصادات كالصين والبرازيل وروسيا.

وبنفس الاتجاه، تراجع سعر خام القياس العالمي مزيج برنت، تسليم 16 إبريل/نيسان، بنسبة 1.8?، مقارنة مع سعر إغلاق الاثنين، إلى 33.65 دولاراً للبرميل، مقارنة مع 34.24 دولاراً "سعر إغلاق الأمس".

ويتوقع خبراء ارتفاع أسعار النفط مرة أخرى في حال تم التوصل لاتفاق بين "أوبك" و المنتجين المستقلين على خفض الإنتاج، مضيفين أن جميع الدول المنتجة للنفط متضررة من تراجع الأسعار وبصرف النظر عن الاختلافات السياسية فيما بينها.