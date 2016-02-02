منتجون: بابا الفاتيكان يشارك في فيلم سينمائي ديني

البابا فرنسيس – بابا الفاتيكان

قال منتجون إيطاليون، إنه من المتوقع ظهور البابا فرنسيس، في فيلم ديني، يستهدف الأطفال، لكن الفاتيكان قال إن البابا لن يمثل في الفيلم.

وقالت شركة (إيه إم بي آي)، لإنتاج وتوزيع الأفلام السينمائية، والتي مقرها روما، إن فيلم "وراء الشمس"، يعد قصة لمغامرة عائلية يقوم فيها أطفال ينحدرون من ثقافات مختلفة بمحاكاة الحواريين أثناء بحثهم عن يسوع في العالم المحيط بهم.

ودفع مشروع "إيه.إم.بي.آي" – الذي أعلن عنه في بيان صحفي- بعض وسائل الإعلام يوم الاثنين إلى القول بأن الفيلم سيكون الظهور الأول للبابا "كممثل سينمائي".

لكن الموقع الإلكتروني للشركة يقول إن الفيلم من المزمع له أن "ينتهي بخطاب من البابا فرنسيس يوجهه إلى الأطفال.