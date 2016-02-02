مصر: تأييد حبس إسلام بحيري لمدة عام بتهمة ازدراء الإسلام

الباحث إسلام بحيري (أرشيف)

رفضت محكمة جنح الجمالية بمحكمة جنوب القاهرة اليوم الثلاثاء، استشكال الباحث إسلام بحيرى، على حكم حبسه عامًا بتهمة ازدراء الإسلام، وقضت باستمرار تنفيذ الحكم الصادر ضده، وذلك بعدما قررت المحكمة قبول الاستشكال شكلا ورفضه في الموضوع.

وكانت محكمة جنح مستأنف مصر القديمة قد قضت في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي بتخفيف الحكم الأول الصادر ضد بحيري بالحبس لمدة 5 سنوات إلى عام واحد.

في شأن آخر، واصلت محكمة جنايات القاهرة نظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و10 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا ب"التخابر مع قطر".

وقال رئيس المحكمة إن النيابة قدمت للمحكمة كتابا من مكتب رئيس الجمهورية موقع من اللواء عباس كامل، يفيد بأن كشوف المستندات المرسلة من الجهات السيادية للدولة والتي تم نقلها من مكتب أحمد عبد العاطي سكرتير الرئيس المعزول لقصر عابدين إبان أحداث 30 يونيو/حزيران 2013 تحمل درجة سري للغاية، ويحظر تداولها حفاظا على الأمن القومي المصري.

وقدمت النيابة كتيبا معنونا بـ"ميثاق حركة حماس" ويتضمن أن حماس جناح من أجنحة الإخوان بفلسطين، وأن حركة الاخوان تنظيم عالمي.

وتلقت المحكمة أيضا صورة ضوئية من قرار مجلس قيادة الثورة في 14 يناير/كانون الثاني 1954 بحل جماعة الإخوان.

من جهتها قضت محكمة جنح عين شمس بتغريم 4 طلاب وموظف 50 ألف جنيه لكل منهم بتهمة التظاهر بدون ترخيص.

كما قررت محكمة جنح قصر النيل تأجيل محاكمة 9 متظاهرين بينهم فتاتين على خلفية أحداث ذكرى أحداث محمد محمود لجلسة 9 فبراير/شباط الجاري. وقررت محكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة 11 طالبا بجامعة الأزهر على خلفية أحداث الجامعة لجلسة 13 مارس/آذار. كما أجلت المحكمة أولى جلسات إعادة محاكمة 11 طالبا بجامعة الأزهر على خلفية أحداث الجامعة التي وقعت في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2013 ، لجلسة 13 مارس المقبل للاطلاع .وأسندت النيابة للمتهمين ، اتهامات عديدة، من بينها: التجمهر، والبلطجة، والتلويح بالعنف، وإثارة الشغب، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

وتم تأجيل محاكمة 51 متهما في قضية محاولة اقتحام سجن بورسعيد لجلسة الغد الأربعاء لاستكمال مرافعة الدفاع.