مدرب الأرجنتين: ميسي لن يلعب في أولمبياد ريو

ميسي مهاجم برشلونة

قال جيراردو مارتينو مدرب الأرجنتين إن ليونيل ميسي لن يشارك في أولمبياد ريو دي جانيرو في أغسطس أب المقبل.

وأضاف مارتينو الاثنين، أنه لا يرغب في إرهاق مهاجم برشلونة – الذي سيقود الأرجنتين في كأس كوبا أمريكا المقررة في الولايات المتحدة في يونيو حزيران – خاصة بعد الموسم الحالي الصعب مع ناديه.

ويمكن لمارتينو اصطحاب ثلاثة لاعبين فوق السن في تشكيلته لمنتخب تحت 23 عاما إلى ريو لكن ميسي – الذي ساعد الأرجنتين على الفوز بلقبها الأولمبي الثاني في كرة القدم في أولمبياد بكين 2008 – لن يكون واحدا منهم.

وقال مارتينو الذي يستعد أيضا لحملته في تصفيات كأس العالم "ميسي لن يذهب إلى أولمبياد ريو لأن المنتخب الوطني تنتظره منافسات كثيرة هذا العام".

وأضاف لمحطة "لا ريد" الإذاعية "أمامنا كأس كوبا أمريكا والألعاب الأولمبية وبعد ذلك مباريات في التصفيات".

وتابع "الواقع يقول إن هذا الموسم سيكون طويلا على برشلونة. أرغب كثيرا في الفوز لكن ليس بأي ثمن. لا أرغب في دفع اللاعبين إلى الموت في أرض الملعب".

وقاد ميسي الأرجنتين لنهائي كأس العالم 2014 في البرازيل عندما خسروا 1-صفر أمام المانيا بعد وقت إضافي.

وستقام كأس كوبا أمريكا في الولايات المتحدة بين الثالث و26 يونيو حزيران المقبل بمشاركة 16 منتخبا احتفالا بمرور مئة عام على انطلاق البطولة.

وستنافس فيها عشرة منتخبات من أمريكا الجنوبية إضافة إلى ستة منتخبات من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف).

وأخفقت الأرجنتين – التي فازت أيضا بالميدالية الذهبية في ألعاب أثينا 2004 – في التأهل إلى أولمبياد لندن 2012.