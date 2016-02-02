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مخاوف من احتواء الملاعب الصناعية على مواد مسرطنة

2/2/2016

مخاوف من احتوا الملاعب الصناعية على مواد سامة

كشفت دراسة بريطانية عن العلاقة بين إصابة عدد من لاعبي الكرة الأمريكيين بالسرطان وبين لعبهم في ملاعب نجيل صناعي.

وظهرت مخاوف في بريطانيا من إمكانية احتواء الملاعب الصناعية "الملاعب المغطاة بطبقة من النجيل الصناعي" على مواد تسبب الإصابة بالسرطان.

ودفعت هذه المخاوف بعض الجهات إلى حث مسئولي كرة القدم في بريطانيا على التحقيق في مزاعم بأن الملاعب الصناعية تتسبب في إصابة اللاعبين الأمريكيين بالمرض.

وأثيرت مخاوف حول احتواء المواد المطاطية المصنعة من إطارات السيارات القديمة التي تستخدم في هذه الأسطح الصناعية على كيماويات سامة مثل الزئبق والرصاص والبنزين والزرنيخ.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن دعوة وجهت إلى السلطات المعنية ببريطانيا للتحقيق في وجود رابط محتمل من عدمه، بينما تستشير بعض النوادي الكبرى التي قامت مؤخرًا بتركيب ملاعب صناعية الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حول احتمالية وجود خطر على صحة اللاعبين.

وقد نفى القائمون على صناعة الطبقات الصناعية التي تستخدم في تغطية هذه الملاعب وبشكل قوي احتمال وجود هذا الخطر بها، وكانت صحيفة ميرور البريطانية قد ذكرت ، أن ايمى جريفين مدرب المنتخب الأمريكي للسيدات الفائزة بكأس العالم قال إن هناك حوالى 158 لاعبا أصيبوا بالسرطان، معتقداً أن تكون هذه الملاعب هي السبب في ذلك.

 

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