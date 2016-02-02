لهذا السبب.. ينتشر داء السكري عند العرب

قال الدكتور عـبـد الله الـحـمـق، المدير التنفيذي للجمعية القطرية للسكري، إنه طـبقـًا لأحدث الإحصائيات فإن أكثـر مـن 35 مـلـيـون عـربـي مصابون بـداء السكري، والعدد مرشـح للتضاعـف في 2030.

وأضاف، خلال لقائه بنافذة "ساعة صباح" على شاشة الجزيرة مباشر (الثلاثاء)، أن الـعـادات الـغـذائـيـة الـسلبيـة هـي السبب الـرئـيـسـي لـلإصـابـة بـمـرض الـسـكـري بـعـد الـعـامـل الوراثي.

ونـصـح "الحمق" الأسـر بـامـتـلاك أجهزة الكشـف عن "نـسـبـة الـدم" لـقـيـاس هذه النسبـة بشكـل دوري شهرياً بالمنزل.

من جهتها، قالت الدكتورة بـسـمـة الـنـعـيـمـي، أخصائية تغذية، إن الـغـذاء الصحـي قد تطور، وصار التثقيـف بأهميـة اتـبـاع الـتـغـذيـة الصحيـة أمرًا أساسيـًا للحفاظ علـى صحـة الإنسان.

وأضافت أنه من الضروري تـثـقيـف ربـة المنزل والطهاة بأهميـة التغذية الصحية وعـدم الإسـراف في اسـتـخـدام الـزيـوت، كما يجب على الأم تقليل نسب الحلويات والعصائر التي يتناولها الأطفال.

وأشارت "النعيمي" إلى أنه يـمـكــن لمريض الـسـكـري تـنـاول الــتـمــر والـفـواكــه الـحـامـضــة وعـســل الـنـحــل بـدون إسـراف، كما يمكنه تـنـاول نــوعـيــن فـقــط مــن الفواكه بواقع 3 أو 4 حـبـات يوميًا.

واستعرضت الحلقة تقريراً عن صالة ألعاب رياضية مخصصة فقط لمرضى السكري! وآخر عن مـخـيـم "الـبـواسـل" الذي تـنـظـمـه الـجـمـعـيـة القطرية لـلـسـكـري ويـسـتـضـيـف الأطـفـال الـمصابيـن بمرض السكري مـن حول العالم.