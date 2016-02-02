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كيري: النظرة الخاطئة عن الإسلام يجب أن تتوقف

2/2/2016
 

دعا وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، إلى الوقف الفوري للهجمات على المدنيين، وإيـصـال الـمـسـاعـدات للمدن المحاصرة فـي سوريـا، مؤكداً أن الــنــظــرة الخاطئة عن الإســلام في العالم يجب أن تتوقف.

وأضاف، خلال اجتماع ممثلي دول التحالف ضد تنظيم الدولة بالعاصمة الإيطالية روما (الثلاثاء)، أن الــشـعــب الـسـوري يـنـتـظــر الـتـدخــل الــدولــي.. ولا يــجــب أن يُـخــذل فــي ذلـــك، كما يجب تسهيل إيصال المـسـاعـدات الإنـسـانـيـة .

وقال "كيري" إن تنظيم الدولة فقد نحو 40% من الأراضي التي كان يسيطر عليها قبل بدء عمليات التحالف، لافتًا إلى أن حـالـة عـدم الاسـتـقـرار في منطقة الـشـرق الأوسـط تـؤثـر عـلـى الاقـتصاد العالمي.

وأضاف أنه لابــد مــن مواصلة الدعم الـعـسـكـري والـمـالـي والإنـسـانـي لـمـواجـهـة تنظيم الدولة، لافتًا إلى أن الحكومـة العراقيـة تعيـد بناء قواتهـا الأمنيـة.

وتابع كيري: " يجب عـدم تـرك الحكومة العراقية بــمـفـردهــا فــي مواجهة تنظيم الدولة، ونحن نـرسـل دفعات أمنية للحيلولة دون توسع التنظيم أو أن يـسـيطـر علـى موارد هامـة، كما أننا بحـاجــة لإقـرار ميزانية جــديــدة لمواجهته".

وأوضح  وزير الخارجية الأمريكية أن تـنـظـيــم الدولة لديه الـقـدرة على الـعـودة مـن جـديـد وأن يـسـتعيـد مناطـق فقدها، كما أن تـنـظـيـم الـدولــة يـتـقـدم في ليبيا وجــعــل مــن تــلــك الدولة مـجـالاً عشوائيا"، بحسب وصفه.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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