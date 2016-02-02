كيري : استمرار الأسد في منصبه يجذب "الإرهابيين " لسوريا

قال وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري إنه إذا أراد المجتمع الدولي القضاء على تنظيم الدولة فإنه يجب وقف الحرب في سوريا ،واصفا استمرار رئيس النظام السوري بشار الأسد في منصبه بأنه يمثل عنصر جذب لمن سماهم بالإرهابيين.

وأضاف كيري خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء مع نظيره الإيطالي باولو جينتولوني على هامش مؤتمر روما لمواجهة تنظيم الدولة " على القوى الدولية أن تتوحد من أجل تحقيق هذا الهدف " القضاء على تنظيم الدولة " وليس مطلوبا أن تتشرذم من أجل شخص واحد "قاصدا بشار الأسد ".

وتابع "نحن بصدد العمل لوقف إطلاق النار في سوريا فهناك مئات الآلاف بلا طعام ولا سكن "

وتحدث كيري عن الوضع في بلدة مضايا السورية قائلا " ما حدث في مضايا لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية " وأضاف "هناك مدن وقرى في كل مناطق سوريا معرضة للحصار ويمنعها نظام الأسد من الحصول على الموارد الضرورية للحياة وهذا يتنافى مع قوانين الحروب" وأضاف " هناك 6 ملايين طفل سوري بحاجة لمساعدة إنسانية ".

وتطرق كيري إلى جهود التحالف الدولي لمناهضة تنظيم الدولة الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية قائلا " تمكن التحالف من طرد تنظيم الدولة من 40 في المائة من المناطق التي كان يسيطر عليها في العراق و20 في المائة من المناطق التي كان يسيطر عليها في سوريا.

وأضاف "قمنا بنحو عشرة آلاف طلعة جوية ضد التنظيم ونقوم باستهداف أسلحتهم الثقيلة وبناهم التحتية وفرضنا السيطرة على الحدود السورية التركية، وتمكنت القوات المحلية في سوريا والعراق من استعادة مناطق مثل الرمادي وسنجار وكوباني وغيرها ومستعدون للمضي قدما بالخطوات التالية"

وأشار كيري إلى أن الحملة ضد تنظيم الدولة طويلة الأمد وأن التحالف يستهدف الموارد المالية للتنظيم وهو ما دفعه مؤخرا إلى تقليل رواتب مقاتليهم".

ولفت كيري إلى أنه ناقش مع نظيره الإيطالي توفير مزيد من الدعم المالي للحكومة العراقية لمواجهة تنظيم الدولة.