فيديو.. مركز لترويج ثقافة ركوب الدراجات بالقاهرة

يأمل شخصان من عشاق الدراجات الهوائية في القاهرة في تشجيع المصريين على ترك سياراتهم واستخدام الدراجات كوسيلة بديلة للتجول والتنقل داخل المدينة.

وافتتح كل من المصري كريم عبد الله والهولندي ديرك فان روي -مالكا ورشة ومتجر عين للدراجات- مركزا لمحبي الدراجات.

يأمل عبد الله وفان روي في نشر ثقافة استخدام الدراجات في شوارع المدينة التي تعاني دائما من زحام وفوضى.

وكان عبد الله يصلح دراجة أخيه عندما التقى لأول مرة مع فان روي وفتحا ورشة في عام 2012 لتجميع وبيع وإصلاح الدراجات.

وبعد بضع سنوات من العمل معا خطرت لهما فكرة إنشاء مركزا لتشجيع محبي الدراجات ممن لهم خبرة ومن لا خبرة لديهم على تعلم مهارات جديدة وخلق بيئة اجتماعية مؤيدة لمن يملكون دراجات في القاهرة.

ومن بين عشاق الدراجات والمتحمسين لاستخدامها والذي حضر افتتاح المركز طالبة هولندية تقيم في مصر منذ أربع سنوات وتدعى يفيت هولدروب.

وقالت هولدروب إن هناك مزايا عديدة لركوب دراجات في القاهرة ليس أقلها التخلص من الزحام المروري.

أضافت "أتصور أنها مبادرة رائعة بدء ما يشبه مركز دراجات.. مجتمع لتشجيع الناس على استخدام الدراجات. بالطبع هي (القاهرة) مكتظة وأتصور أنها (الدراجات) مفيدة جدا للبيئة ولطيف جدا أن تستخدم الدراجات. صحية وأفضل من أن تُحاصر في زحام المرور."

ويعتزم مركز الدراجات أيضا بث أفلام وثائقية حول فوائد ركوب الدراجات والأنواع المختلفة المتوفرة من الدراجات.