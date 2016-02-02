فيديو.. قفز جماعي لمدرسين من فوق سور مدرسة بمصر

أن يعض الكلب إنسانا فهذا ليس بخبر ولكن أن يعض الإنسان كلبا فهذا هو الخبر، هكذا يمكنك وصف واقعة مصورة تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

التسجيل المصور الذي التقطه أحد الأهالي بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية – تبعد 80 كم عن العاصمة المصرية القاهرة – يظهر هروبا جماعيا لمدرسين بإحدى المدارس بالقفز من فوق سور المدرسة بعد أن تم إغلاق أبوابها أثناء تصحيح الامتحانات.

وعلى غير المتوقع ظهر معلمو تلك المدرسة وهم يقلدون التلاميذ ويقفزون من فوق أسوار المدرسة المرتفع.

واقعة الهروب والقفز من فوق سور المدرسة لم يقم بها معلم واحد بل زاد عددهم عن عشرة أشخاص ومنهم من تسلق باب المدرسة وقفز من فوقه.

ولم تصدر وزارة التعليم المصرية أي تعليق على الفيديو حتى الآن.