فيديو.. ترشيح فيلم أردني لجائزة الأوسكار

فيلم "ذيب" الأردني رُشح لجائزة الأوسكار عن فئة الأفلام الأجنبية، وبالرغم من أهمية الحدث إلا أن الممثلين البدو في الفيلم ما زالوا يعيشون على بساطتهم في البادية.

يدور الفيلم حول قصة صبي بدوي يدعى ذيب يخوض مغامرة في الصحراء مع أخيه أثناء الثورة العربية الكبرى عام 1916.

وقال مخرج وكاتب الفيلم ناجي أبو نوار إنه أراد أن يمثل الفيلم الذي صورة في منطقة وادي رم حياة البدور بواقعية.

وأوضح أبو نوار أنه فوجئ باختيار فيله ضمن الأفلام المرشحة لجوائز أوسكار.

وحظي الفيلم بإعجاب جمهور عالمي وحصل على جائزتين من جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (بافتا).

ويرى الممثل الصغير الذي قام بدور ذيب ويدعى جاسر عيد الحويطات (15 عاما) إن تجربة الوقوف أمام الكاميرات لأول مرة كانت غريبة لكنها مثيرة.

وقال أحد منتجي الفيلم ويدعى باسل غندور إنهم كانوا سعداء بالعثور على جاسر الموهوب.

وقال الممثل الذي قام بدور حسين شقيق جاسر أو ذيب في الفيلم ويدعى حسين سلامة الصويلحيين (30 عاما) إن طاقم الفيلم أخلص العمل فكانت هذه النتيجة.

ومن المقرر أن تعلن جوائز الدورة 88 لأكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة (الأوسكار) يوم 28 فبراير شباط الجاري. ولو قُدر فوز فيلم (ذيب) بالجائزة فسوف يصبح أول فيلم عربي يفوز بجائزة أوسكار.