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فنانون فازوا بـ "أوسكار" سيشاركون في حفل توزيع الجوائز

2/2/2016

فنانون فازوا بجائزة الاوسكار سيشاركون في حفل توزيع الجوائز
 

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة أن حفل توزيع جوائز أوسكار سيشارك في تقديمه فنانون فازوا بالجائزة من قبل من بينهم جوليان مور وجاريد ليتو وجيه كيه  سيمونز.

وقالت الأكاديمية إن النجم ستيف كاريل وبريانكا شوبرا وكيري واشنطن وريز  ويذرسبون والمنتج الموسيقي كوينسي جونز سيشاركون أيضا في النسخة الـ88  من حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام.

وتم الإعلان عن لائحة أولية للعروض، من بينها الممثل بينيشيو ديل تورو وريان جوسلينج والفنانة الكوميدية تينا فاي والمغنية ليدي جاجا وفاريل  وليامز.

ومن المقرر أن يقام  حفل توزيع جوائز الأوسكار يوم الأحد الموافق 28 فبراير/ شباط الجاري، على مسرح دولبي في هوليوود. وسيذاع أوسكار على الهواء مباشرة في أكثر من 225 دولة ومنطقة حول العالم.

وكانت ترشيحات جائزة الأوسكار لعام 2015 قد أثارت موجة من الاحتجاجات لافتقادها عنصر التنوع العرقي وخلوها من أفلام السود، وهو ما أدى إلى إطلاق حملة لمقاطعة حفل توزيع الجوائز، التي انضم لها الممثل ويل سميث وزوجته الممثلة جادا بينكت والمخرج مايكل مور والمخرج سبايك لي.

 

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