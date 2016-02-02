شاهد .. كيف تبني منزلك من زجاجات البلاستيك ؟

في قرى نيجيريا بدأت فكرة بناء المنازل بزجاجات البلاستيك الفارغة في الانتشار.

التقنية انطلقت للمرة الأولى قبل نحو تسعة أعوام في الهند والأمريكتين الوسطى والجنوبية ووفرت لمستخدميها بديلا جيدا عن قوالب الطوب المحروق أو ما يعرف بالطابوق أو القرميد وتتميز بأنها قليلة التكلفة وصديقة للبيئة في نفس الوقت.

وانتقلت الفكرة مؤخرا إلى القارة الأفريقية، وأخذت في الانتشار بنيجيريا، ولا تقتصر منافع البناء بزجاجات البلاستيك على التوفير فقط فالأبنية تتميز أيضا بالمتانة فالرمل المضغوط داخل الزجاجات أمتن بعشرين مرة من الطوب العادي كما تلائم هذه المنازل البلاستيكية طقس نيجيريا الحار لأن الرمل يعمل كعازل للحرارة مما يساعد في تلطيف الجو داخل غرف المنزل وفوق ذلك يلائم استخدام الرمل المضغوط في البناء المنطقة المضطربة أمنيا فيعمل كمضاد للعيارات النارية وكل هذه المزايا لا تغفل جمال التصميم وخاصة الجدار الخارجي الذي تكسبه الزجاجات والأوعية جمالا.