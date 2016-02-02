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شاهد: أبرز أحداث 2 فبراير2011 " موقعة الجمل"

1/2/2016

 

في الثاني من فبراير شباط 2011 فوجئ المتظاهرون في ميدان التحرير وبعد ساعات قليلة من خطاب الرئيس المصري آنذاك حسنى مبارك بالهجوم عليهم من جانب أشخاص يركبون أحصنة وجمال ومسلحين بأسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وألقوها على المحتجين في الميدان.

ويقول مراقبون إن أنصار جماعة الإخوان المسلمين بقيادة محمد البلتاجي أحد قيادي الجماعة كان لهم فضل كبير في رد ذلك الهجوم وطرد المسلحين من الميدان، وأدت تلك المعركة التي سميت بـ "موقعة الجمل" إلى إشعال الغضب في قلوب المتظاهرين حتى الذين كانوا قد بدؤوا بالتعاطف مع "مبارك" بعد خطابه الأخير وعاد الميدان مرة أخرى ينادي بإسقاط النظام.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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