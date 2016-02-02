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دي ميستورا: محادثات جنيف آخر أمل لسوريا

2/2/2016

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا إن المحادثات القائمة في جنيف والتي تضم الحكومة

دي ميستورا/ المبعوث الأممي لسوريا

والفصائل المعارضة تمثل آخر أمل لسوريا محذرا من أن الفشل التام لمحادثات السلام "محتمل دوما"، لكنه دعا لبذل كل جهد ممكن لتسوية الصراع.

 وقال دي ميستورا في مقابلة مع تلفزيون (آر.تي.إس) السويسري إنه سيلتقي مع "الوفود المختلفة" يوم الأربعاء دون أن يحددها بالاسم مضيفا أن لروسيا والولايات المتحدة مصلحة في حل الصراع المستمر منذ خمس سنوات.

 وردا على سؤال حول ما إذا كانت محادثات جنيف قد تبوء بالفشل الذريع أجاب قائلا "هذا محتمل دوما.. لا سيما بعد خمس سنوات من الحرب المروعة.. حيث يكره كل طرف الآخر .. وحيث تغيب الثقة تماما."

وتابع قوله "إذا فشلت هذه المرة بعدما حاولنا مرتين في مؤتمرات في جنيف .. فلن يكون هناك أمل آخر بالنسبة لسوريا. علينا قطعا محاولة ضمان عدم فشلها."   

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