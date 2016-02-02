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خلف قضبان الاحتلال أسير لا يعرف الألوان

2/2/2016

خلف جدران الاحتلال لا يمكن للأسير أن يفرق بين السجن والسجان، فلا شمس ولا قمر ولا نور يسطع وراء القضبان، فيضعف البصر شيئاً فشيئاً ويصبح من الصعب التمييز بين الأماكن والشخوص والألوان، فجميعها يتشابه وراء تلك الأسوار.

ومن بين عشرات الحكايا خلف قضبان الاحتلال، تسطع حكاية الأسير المقدسي ماجد الجعبة، حيث سردت والدته أسباب اعتقاله المتمثلة في أنه رجل يؤذن ويصلي ويُحفِّظ القرآن!

وحكت والدة الأسير كيف كان ابنها يعمل حارسًا بالمسجد الأقصى لمدة 5 سنوات حتى مُنع من دخوله، وبعد اعتقاله ظل في حبس انفرادي لمدة 48 يومًا، ومُنعت عنه الزيارات طيلة هذه المدة حتى ضعف بصره وأصبح لا يفرق بين الألوان.

وأوضحت والدة "ماجد" أن زوجها "والد الأسير" زاد عليه المرض إلى درجة مقلقلة بعد اعتقال ابنه، واصفة جنود الاحتلال بأنهم جبناء يخافون الكلمة والحركة، وأن ليس لديهم عهد أو قانون.

ماجد الجعبة من سكان البلدة القديمة في القدس المحتلة، وهو أب لأربعة أطفال، ويعمل إمام في دائرة الأوقاف الإسلامية، وبحسب والدته فإن ابنه الأصغر عبدالرحمن –لم يكمل بعد عام ونصف العام- حكى ومشي أثناء غياب والده حتى أن المحكمة رفضت أن يحتضن الأسير طفله الصغير يوم المحاكمة.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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