توقيف أعضاء بحزب الله بتهم إرسال أموال مخدرات لسوريا

عرض عسكري سابق لحزب الله (أرشيف)

قالت إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية إنها ألقت القبض على أعضاء في حزب الله اللبناني بتهم استخدام ملايين الدولارات من مبيعات للكوكايين في الولايات المتحدة وأوربا لشراء أسلحة في سوريا.

وقالت إدارة مكافحة المخدرات إن من بين الذين ألقي القبض عليهم قياديون بخلية أوربية لشبكة جرى اعتقالهم الأسبوع الماضي، ومن بينهم محمد نور الدين الذي تتهمه الإدارة بأنه يدير عمليات لغسل الأموال لحساب الذراع المالي لحزب الله. وقال البيان إن الولايات المتحدة تضع نور الدين في فئة خاصة لمن تسميهم الإرهابيين العالميين.

ولم تذكر إدارة مكافحة المخدرات العدد الاجمالي للمقبوض عليهم أو أين القي القبض عليهم؟

وقال البيان إن التحقيق "يسلط الضوء مرة أخرى على الصلة العالمية الخطيرة بين الاتجار في المخدرات والإرهاب".

وشاركت سبع دول من بينها فرنسا وألمانيا وايطاليا وبلجيكا في التحقيق الذي بدأ في فبراير/ شباط 2015 ومازال جاريا.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي عقوبات على نور الدين وحمدي زهر الدين وهو مبيض أموال آخر مزعوم. وفرضت أيضا عقوبات على شركة تريد بوينت إنترناشيونال التي يديرها نور الدين.