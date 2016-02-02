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تقرير أممي: سقوط نحو 850 قتيلا عراقيا في يناير

1/2/2016

تقرير أممي: مقتل 850 بالعراق يناير الماضي

قالت بعثة الأمم المتحدة في العراق إن نحو  849 عراقياً قتلوا فيما أصيب 1450 آخرين جراء أعمال الإرهاب والعنف والنزاع المسلح التي وقعت في العراق خلال يناير الماضي.

وذكر بيان صادر عن البعثة (الاثنين) أن عدد القتلى المدنيين بلغ 490 شخصاً (من بينهم 24 قتيلاً من منتسبي الشرطة الاتحادية و منتسبي الدفاع المدني من "الصحوة" ومنتسبي الحماية الشخصية وشرطة حماية المنشآت ومنتسبي الإطفاء)، وبلغ عدد الجرحى المدنيين 1157 شخصاً (من بينهم 47 من منتسبي الشرطة الاتحادية ومنتسبي الدفاع المدني من "الصحوة" ومنتسبي الحمايات الشخصية وشرطة حماية المنشآت ومنتسبي الإطفاء).

وأشارت إلى أنه سقط 359 قتيلا من منتسبي قوات الأمن العراقية (من بينهم أفراد من قوات البيشمركة وقوات المهام الخاصة والميليشيات التي تقاتل إلى جانب الجيش العراقي، مع استثناء عمليات الأنبار) وجرح 293 آخرين.

وكانت محافظة بغداد هي الأكثر تضرراً، إذ بلغ مجموع الضحايا المدنيين 1084 شخصاً (299 قتيلاً 785 جريحاً).. وبلغ عدد الضحايا في محافظة ديالى 61 قتيلاً 79 جريحاً.. وتلتها نينوى حيث سقط فيها 55 قتيلاً و 24 جريحا.. فيما سقط في كركوك 12 قتيلاً و3 جرحى وفي صلاح الدين قتيلين و14 جريحاً.

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