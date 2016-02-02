بان غي مون يدافع عن تصريحاته ضد إسرائيل

الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون

دافع الأمين العام للأمم المتحدة بان غي مون مساء الاثنين، عن تصريح أدلى به الأسبوع الماضي حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ، والذي قوبل بعاصفة من ردود الفعل من جانب إسرائيل.

وقوبلت كلمات بان أمام مجلس الأمن التي وصف فيها إجراءات إسرائيل تجاه الفلسطينيين بأنها "حاضنة للكراهية والتطرف"، بانتقادات حادة من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي قال إن تلك "التصريحات تعطي دفعة قوية للإرهاب".

وأوضح بان أن بناء إسرائيل المستمر للمستوطنات وهدم بيوت الفلسطينيين "يشكل أعمالاً استفزازية"، وحذر من أن مثل تلك الإجراءات يمكن أن تشعل العداء وتقوض الوصول إلى حل سياسي.

وفي مقال للرأي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، كتب بان غي مون يقول إن خطابه "أشار إلى حقيقة بسيطة، وهي أن التاريخ يثبت أن الشعوب دائماً تقاوم الاحتلال".

وأضاف أن رد الفعل على تصريحاته يضخم الاستقطاب وراء القضية الإسرائيلية الفلسطينية، موضحاً أن عمليات الطعن والصدم بالسيارات وهجمات أخرى من جانب الفلسطينيين ضد المدنيين الإسرائيليين هي "أمر يستحق الشجب"، ولكن الأمر ينسحب أيضاً على "التحريض على العنف وتمجيد القتلة".

وتابع أنه لا يوجد شيء يمكن أن يبرر الإرهاب وأبدى إدانته لذلك "بشكل قاطع".

وقال بان إن تصريحه أمام المجلس كان الهدف منه التحذير من أن الفلسطينيين باتوا محبطين بشكل متزايد بعد أكثر من 50 عاماً من الاحتلال، وأن الإجراءات الأمنية وحدها لن تكون كافية لإنهاء العنف، مشيراً إلى أن "إخضاع شعب آخر تحت احتلال إلى أجل غير مسمى يقوض الأمن والمستقبل بالنسبة للإسرائيليين والفلسطينيين".

وكان بان دعا إسرائيل مراراً إلى تجميد جميع الأنشطة الاستيطانية، كمطلب أساسي لإحراز تقدم تجاه عملية سلام سياسية.