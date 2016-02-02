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بالفيديو :عرب في أمريكا يدعون للتصويت ضد "ترامب "

2/2/2016

تنوعت آراء الجاليات العربية في موقفهم من الانتخابات الأمريكية ومن المرشح الذين سيصوتون له في تلك الانتخابات التي بدأت أولى مراحلها اليوم الثلاثاء وتستمر حتى شهر نوفمبر المقبل .

وأجمع عدد كبير ممن استطلعت كاميرا الجزيرة مباشر آرائهم  على ضرورة التصويت ضد دونالد ترامب المرشح المحتمل للحزب الجمهوري وصاحب التصريحات العنصرية والمتطرفة ضد المسلمين ،كما أجمعوا على ضرورة  اختيار مرشح يخدم مصالح الجاليات العربية والإسلامية ،ويهتم بأمورهم التعليمية والصحية والدينية .

وقال أحدهم إنه كان من المفترض أن تكون الجاليات العربية والإسلامية قد استعدت لتلك الانتخابات منذ وقت مبكر لكي يكون لهم كتلة تصويتية واحدة لصالح مرشح يخدم مصالحهم ،وأعرب عن اعتقاده بأن الوقت صار متأخرا من أجل تحقيق هذا الهدف .

وقال أخر إن جميع الجاليات العربية والإسلامية تعاني من العنصرية بدرجات متفاوتة وإنهم يجب أن يتوحدوا من أجل التفاوض مع مرشح  يحصل لهم على حقوقهم

وقال ثالث يجب أن تبحث الجاليات العربية والاسلامية على مصلحتها في تلك الانتخابات ويبتعدوا عن المرشحين أصحاب آراء المتطرفة تجاه المسلمين ويبحثوا عن مرشحين يحققوا لهم مصالحهم الدينية والاجتماعية

بينما دعت واحدة من أبناء الجالية المغربية العرب والمسلمين بأمريكا أن يصوتوا بكثافة في تلك الانتخابات ليبعثوا برسالة مفادها أن المسلمين ليسوا إرهابيين

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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