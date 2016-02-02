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السعودية: 85% من الإبل حاملة لفيروس كورونا

2/2/2016

السعودية: 85% من الإبل حاملة لفيروس كورونا (غيتي)
 

أظهرت نتائج الفحص المخبري بمختبرات وزارة الزراعة السعودية التي أجرتها على 112 رأسا من الابل أن 85% منها مفرزة لفيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس) الذي يسببه فيروس "كورونا".

وأكد وكيل وزارة الزراعة للثروة الحيوانية الدكتور حمد بن عبدالعزيز البطشان في بيان له، استمرار الإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها بعد ظهور الحالات الإيجابية لفيروس ميرس في سوق الأنعام بمحافظة جدة غرب البلاد، وهي التقيد بعدم دخول جميع الأفراد إلى داخل سوق الأنعام ما عدا القائمين على السوق ورعاة الحيوانات على أن يتم دخولهم ضمن الاشتراطات الوقائية والاحترازية. 

وأضاف البطشان أن من الإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها إزالة المخلفات وتطهير الأرضيات داخل السوق.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية على موقعها الرسمي 733 شخص أصيبوا بهذا  المرض من العام 2012 توفي منهم 501  حالة.

وتقول منظمة الصحة العالمية إنه على الرغم من أن معظم الحالات البشرية المصابة بالمرض نتجت عن انتقال العدوى بين البشر فإن من المرجح أن الجِمال هي المستودع الرئيسي الذي يستضيف الفيروس.

 

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