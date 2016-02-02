الأهلي المصري يسعى للحفاظ على الصدارة أمام إنبي

شعار النادي الأهلي المصري

يسعى الأهلي المصري للحفاظ على صدارة الدوري المحلي الممتاز لكرة القدم عندما يحل الأربعاء ضيفا على إنبي في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة للمسابقة.

ويتصدر الأهلي الدوري برصيد 32 نقطة في حين يحتل إنبي المركز التاسع برصيد 21 نقطة، فيما يحل الزمالك في المركز الثاني برصيد 31 نقطة.

ويفقد الأهلي جهود لاعبه وليد سليمان للإصابة، وفي المقابل ينتظر أن يدخل الثنائي صالح جمعة والجابوني ماليك ايفونا لقائمة الفريق بعد تعافيهما من الإصابات.

كما تأكدت جاهزية حارس الأهلي شريف إكرامي للمشاركة في مباراة انبي بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به خلال مشاركته مع المنتخب المصري في ودية الأردن التي انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف .

وطلب عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" المدير الفني للأهلي من لاعبيه التركيز في مواجهة إنبي وترك التفكير في مباراة القمة التي ستجمع الأحمر مع غريمه التقليدي الزمالك في الأسبوع السابع عشر للدوري والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل.