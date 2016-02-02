أيوا الأمريكية.. "ترامب" يخسر و"كلينتون" تتقدم

كلينتون اثناء زيارتها لأحد المراكز الانتخابية في ولاية أيوا (رويترز)

فاز السناتور الأمريكي تيد كروز على الملياردير دونالد ترامب في سباق الترشيح الرئاسي للحزب الجمهوري في ولاية أيوا الأمريكية، بينما تقدمت مرشحة الحزب الديموقراطي هيلاري كلينتون على منافسها بيرني ساندرز تقدماً طفيفاً.

وحصل كروز وهو سناتور محافظ من ولاية تكساس على 28% من الأصوات مقابل 24% لرجل الأعمال ترامب، وهي بداية مثيرة للقلق لترامب المتصدر على المستوى القومي في السباق على الفوز بترشيح الحزب لانتخابات الرئاسة في 2016 .

أما في المعسكر الديمقراطي، فقد أظهرت النتائج الجزئية التي أعلنها الحزب الديمقراطي استنادا إلى فرز 58% من الأصوات تقدم المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون على منافسها بيرني ساندرز بثلاث نقاط مئوية، وساندرز هو سناتور عن ولاية فيرمونت ويصف نفسه بأنه اشتراكي ديموقراطي ويدعو لثورة سياسية في واشنطن.

وقال رون بونجيان أحد المخططين الإستراتيجيين في الحزب الجمهوري إنه "يوجد الآن وضع تنافسي صعب لدونالد ترامب.. تيد كروز أثبت أنه يستطيع أن يهزم بسهولة هجمات ترامب لأن خاض معركة ناجحة على الأرض وتجانس بشكل جيد مع الناخبين الإنجليين".

وفي ولاية آيوا بدأ تراجع هيلاري كلينتون (68 عاما) في 2008 في مواجهة المرشح الديمقراطي الرئاسي آنذاك باراك أوباما، وكما يحدث كل أربع سنوات، تكمن أهمية هذه الولاية في أنها الأولى التي يدلي مواطنوها بأصواتهم ضمن ما يعرف بانتخابات التجمعات الحزبية.