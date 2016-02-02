"ألفابيت" تطيح بـ"آبل" وGmail يتجاوز المليار مستخدم

ألفابيت تزيح آبل عن الصدارة (TechCrunch)

كشفت شركة (ألفابيت Alphabet) وهي الشركة الأُم المالكة لـ"غوغل" عن نتائج أرباحها في الربع الأخير من عام 2015 والتي فاقت التوقّعات، مما صعد بأسعار أسهم الشركة بشكلٍ كبير للغاية.

وبتلك النتيجة التي أعلن عنها روث بورات، مدير الشركة المالي، فإن "ألفابيت" أصبحت الشركة الأعلى قيمةً في العالم، منتزعة هذا اللقب من غريمتها التقليدية آبل، حيث بلغت عائدات ألفابيت 21.3 مليار دولار، بسعر 8.67 دولار للسهم -وفقاً لموقع TechCrunch التكنولوجي.

وكانت شركة آبل قد حملت لقب الشركة الأكثر قيمةً في العالم منذ العام 2011 عندما تجاوزت شركة الطاقة Exxon Mobil، وظلت مُحتفظة بهذا اللقب حتى تجاوزتها غوغل من حيث القيمة السوقية خلال الساعات الماضية.

وذكرت غوغل أن الإعلانات وحدها جلبت لها حوالي 16.3 مليار دولار من العائدات أي معظم أرباحها، منها 12.4 مليار من الإعلانات الظاهرة على موقع غوغل الرئيسي نفسه، وبشكلٍ عام فقد ارتفعت أرباح الشركة من الإعلانات بنسبة 17%.

حساب Gmail على تويتر

في الوقت نفسه، أعلنت خدمة البريد الإلكتروني "جيميل" Gmail في تغريدة عبر حسابها على "تويتر" تجاوز عدد مُستخدميها المليار مستخدم.

ووجه الرئيس التنفيذي للشركة، ساندرا بيتشاي" رسالة شكر للمستخدمين الذين وثقوا بالخدمة الشهيرة التي تعتبر أكبر خدمة بريد إلكتروني حول العالم بحسب وصفه ، وستكون المنافسة في المرحلة المقبلة بين مايكروسوفت وغوغل.

ولعل تلك النتائج هي إشارة للتحديات التي تواجه شركات الأجهزة لاسيما بعد تراجع آبل -وهي واحدة من أقوى الاقتصادات في العالم لأطول فترة- وفي ظل الرياح الاقتصادية المعاكسة على الصعيد العالمي، في الوقت الذي يزيد فيه عدد مستخدمي غوغل بلا هوادة.