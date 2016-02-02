أبرز التصريحات المثيرة للجدل في مصر "أسعد شعوب العالم"

التصريحات المثيرة للجدل كان بعضها للرئيس السيسي

ازدادت في الآونة الأخيرة التصريحات المثيرة للجدل في مصر، والتي غالبا ما تخرج من منابر رسمية بدءاً من رئيس الجمهورية مرورا بالوزراء، وليس انتهاءً بالمتحدثين الرسميين للمؤسسات الحكومية المختلفة .

التصريحات التي غالبا ما يأخذها المصريون على محمل السخرية والتندر على الرغم من أحوالهم المعيشية الصعبة تعيد للأذهان مقولة المرشح الرئاسي السابق والمعتقل الحالي الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل حين قال إن مصر "ستصبح أضحوكة العالم" .

"الطرق المكسرة تقلل الحوادث"

آخر تلك التصريحات المثيرة للجدل والتندر ما قاله اللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، والذى تحدث عن أنه " كلما ازداد سوء حالة الطريق قل عدد الحوادث، لأن الطرق المكسرة تجبر السائق على خفض سرعته"، بحسب وصفه.

"الطرق في مصر لا تقل كفاءة عن ألمانيا"

وما زاد الطين بله هو محاولة المتحدث باسم الهيئة عبد العزيز أحمد من تقليل حدة الانتقادات التي وجهت لرئيس الهيئة بعد ذلك التصريح ، حيث قال المتحدث إن "الطرق في مصر لا تقل كفاءة عن الطرق الموجودة بألمانيا.

"المواطن المصري يقدر يعيش بـ 2 جنيه"

تصريح أطلقه وزير العدل أحمد الزند يؤكد خلاله أن المصريين يستطيعون العيش بجنيهين يوميا في محاولة منه للتهوين من الصعوبات التي تواجه الفقراء في مصر، والتي أشارت آخر إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء – مؤسسة حكومية – إلى بلوغها نسبة 26 % على مستوى القطر في الوقت الذي بلغت فيه 49 % في محافظات الصعيد .

تصريحات وزير العدل تأتي كذلك بعد اتهامات له بالفساد حيث تم تقديم عدد من البلاغات للنائب العام الأسبق عبد المجيد محمود عقب ثورة يناير تضمنت عقودا تثبت حيازة الزند لآلاف الأفدنة بالساحل الشمالي بالمخالفة للقانون؛ لكنها جميعا لم يتم البت فيها رغم مرور خمس سنوات على تقديمها.

"اليهود لو ضربونا بصاروخ هيرجعلهم تاني"

تصريح لمحافظ السويس اللواء أحمد الهياتمي يحاول التأكيد من خلاله على موقع مصر الجغرافي المتميز، كما يحاول الوصول إلى فرضية أن الله حبى مصر ذلك الموقع ليحفظها من المخاطر على عكس الدول الأوروبية والأمريكية التي تحيطها المحيطات من كل جانب، مشيرا إلى أن مصر يحدها بحران وذلك أقل خطورة لأن "البحر حنين"، بحسب وصفه .

وقال الهياتمي إن ذلك الموقع الجغرافي المميز يجعل الرياح الشمالية الغربية التي تهب على مصر تعيد أي صاروخ تطلقه إسرائيل عليها إلى إسرائيل مرة أخرى "لو اليهود أو الطرف الثاني ضرب حاجة تروح عليه هو".

"الشعب المصري من أسعد شعوب العالم"

بينما كان الرجل منتشيا بما اعتبره وقتها نجاحا للمؤتمر الاقتصادي الذي أقيم بشرم الشيخ قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والإصلاح الإداري في تصريحات إعلامية إنَّ الإحصاءات الخاصة بالسعادة أكَّدت أن الشعب المصري من أسعد عشرة شعوب في العالم .

"مش قادر أديك"

في أحد حواراته التليفزيونية بعد ترشحه لمنصب رئاسة الجمهورية أكد السيسي أنه لا يستطيع زيادة مرتبات موظفي الدولة في إجابة على سؤال محاوره عن تعامله مع هذا الملف .

واختصر السيسي إجابته في جملة "أنا مش قادر أديك لو قادر أديك هاديك بس أنا مش قادر".

وأصبحت هذه العبارة من العبارات المستخدمة بكثرة على شبكات التواصل الاجتماعي، وفي الأحاديث اليومية للمصريين في صورة تجمع بين السخرية والسخط.

"الإخوان أغرقوا الإسكندرية"

بعد أيام معدودة من غرق محافظة الإسكندرية في أكتوبر الماضي أصدرت وزارة الداخلية بيانا قالت فيه إنه تم إلقاء القبض على 17 فردًا ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، ووجهت لهم تهمة "سد المصارف، ومواسير الصرف الصحي بإلقاء خلطة أسمنتية بداخلها لعدم تصريف المياه، وإتلاف صناديق القمامة لإحداث أزمات بالمحافظة".

"الإخوان ألقوا التماسيح في الترع"

قدم أحد المحامين بلاغا للنائب العام يوم الاثنين الماضي يتهم فيه الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، بإلقاء بعض التماسيح بترعة الإسماعيلية بمسطرد ( شرق القاهرة)، وترعة المريوطية بالجيزة لبث الرعب في نفوس المصريين وإشاعة الفوضى والذعر في نفوس المواطنين على حد وصف البلاغ.

"هشام عبد الله خاف ينزل المياه في الطريق إلى إيلات"

فوجئ متابعو المذيع المصري أحمد موسى بتوجيهه النقد للفنان هشام عبد الله بسبب إعلان الأخير تقديمه لبرنامج على قناة معارضة لنظام السيسي تبث من العاصمة التركية اسطنبول ، وقال موسى لمشاهديه إن هشام عبد الله "خاف ينزل المياه في فيلم الطريق إلى إيلات" لأنه من زمان كده على حد وصفه ، في حين أن حبكة الفيلم الدرامية ورؤية المخرج هي التي تختار الممثلين وأدوارهم بالتحديد .