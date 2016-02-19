وزارة الدفاع الأمريكية تعلن عن استخدام "ويندوز 10"

ويندوز 10

قالت وزارة الدفاع الأمريكية أنها ستعمل على تطوير أجهزة الكمبيوتر الخاصة بها عبر تحديث برامج التشغيل عليها لتعمل بنظام ويندوز 10 الذي تنتجه شركة مايكروسوفت الأمريكية التي تستحوذ على أكثر من 80 % من سوق برامج تشغيل الحاسبات في العالم .

و تبلغ عدد الأجهزة التي يتوقع أن يتم تحديثها نحو 4 ملايين جهاز و يتوقع أن تستمر عملية التحديث نحو عام كامل لتنتهي في يناير 2017 م .

و يعتبر خبراء هذه الخطوة من قبل البنتاجون هي قبلة حياة جديدة لميكروسوفت بعد ازدياد الشائعات حول ضعف القدرات الأمنية للنظام الجديد .

و قالت الشركة الأمريكية الشهيرة أن الخطوة تعتبر الأكبر منذ طرح النظام قبل 6 أشهر، بحسب ما أوردته تقارير إعلامية أمريكية.