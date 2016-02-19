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هنية: القسام تعثر على أجهزة إسرائيلية لكشف الأنفاق

19/2/2016

نائب رئيس المكتب السياسي لحماس – إسماعيل هنية

أعلن "إسماعيل هنية" نائب رئيس المكتب السياسي لحماس (الجمعة) أن كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري للحركة عثرت مؤخرا على أجهزة إسرائيلية لكشف الانفاق على حدود القطاع الفلسطيني.

وقال "هنية" في خطبة الجمعة في مسجد قرب منزله بمخيم الشاطئ للاجئين غربي مدينة غزة إن "كتائب القسام اكتشفت قبل عشرة أيام جهازا به كاميرات ومجسات تحت الأرض لكشف حركة الأنفاق والمجاهدين". وأضاف أن "غزة اصبحت تمتلك منظومة ردع ولا أقول توازن ردع" مع إسرائيل.

وأكد هنية أنه "لا يوجد في الأفق أي حرب جديدة على غزة" على الرغم من استمرار التوتر بين حماس وإسرائيل. وأضاف أن "الاحتلال (الإسرائيلي) يقوم بمناورات دفاعية وهذا دليل على أنه لا يحضر لحرب".

وحول الاجتماعات بين مسؤولين أتراك وإسرائيليين مؤخرا، قال هنية إن "اللقاءات التركية مع الاحتلال الإسرائيلي قطعت شوطا كبيرا في موضوع الميناء" في قطاع غزة.

كان مسؤول تركي كبير صرح الثلاثاء الماضي أن تركيا واسرائيل أصبحتا "قريبتين" من التوصل إلى اتفاق حول تطبيع علاقاتهما الدبلوماسية المتأزمة منذ هجوم القوات الإسرائيلية على أسطول تركي كان متوجها إلى غزة في 2010.

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