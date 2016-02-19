البث الحي
منوعات

مقتل 40 شخصا في قصف أمريكي على صبراتة الليبية

19/2/2016

طائرة أف-15 تابعة لسلاح الجو الأميركي – رويترز

قال متحدث باسم الجيش الأمريكي اليوم إن القوات الأمريكية نفذت ضربات جوية ضد"متشددين" في ليبيا، وأضاف المتحدث حسبما نقلت وكالة رويترز أن متشددا تونسيا بارزا يشتبه في أنه وراء هجومين بتونس هو المستهدف بالضربات الجوية الأمريكية في ليبيا.

بينما قال رئيس بلدية صبراتة الليبية إن طائرات مجهولة نفذت ضربات جوية في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة على المدينة في غرب البلاد مما أسفر عن مقتل 40 شخصا.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول غربي لم تنشر اسمه القول إن طائرات حربية أمريكية قصفت معسكرا لتنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا في وقت مبكر اليوم الجمعة مستهدفة متشددا تونسيا بارزا له صلات بهجومين كبيرين في تونس العام الماضي.

وقال رئيس بلدية صبراتة حسين الذوادي لرويترز إن الطائرات نفذت القصف الساعة 3.30 صباحا بالتوقيت المحلي فأصابت مبنى بمنطقة قصر تليل حيث يعيش بعض العمال الأجانب، وأضاف أن 41 شخصا قتلوا وأصيب ستة، ولم يتسن التأكد على الفور من عدد القتلى من مسؤولين آخرين.

وتقع صبراتة قرب الحدود التونسية وهي واحدة من المناطق التي يقول مسؤولون غربيون إن عناصر الدولة الإسلامية لهم وجود بها في إطار توسعهم في ليبيا.

 

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

بمشاركة أردوغان.. خطيب الأقصى يؤم صلاة الجمعة في "آيا صوفيا" (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري في مسجد آيا صوفيا (موافع التواصل)

ترحيب قطري وسعودي ببيان الكويت بشأن حل الأزمة الخليجية

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (رويترز)