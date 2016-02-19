مقتل 40 شخصا في قصف أمريكي على صبراتة الليبية

طائرة أف-15 تابعة لسلاح الجو الأميركي – رويترز

قال متحدث باسم الجيش الأمريكي اليوم إن القوات الأمريكية نفذت ضربات جوية ضد"متشددين" في ليبيا، وأضاف المتحدث حسبما نقلت وكالة رويترز أن متشددا تونسيا بارزا يشتبه في أنه وراء هجومين بتونس هو المستهدف بالضربات الجوية الأمريكية في ليبيا.

بينما قال رئيس بلدية صبراتة الليبية إن طائرات مجهولة نفذت ضربات جوية في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة على المدينة في غرب البلاد مما أسفر عن مقتل 40 شخصا.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول غربي لم تنشر اسمه القول إن طائرات حربية أمريكية قصفت معسكرا لتنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا في وقت مبكر اليوم الجمعة مستهدفة متشددا تونسيا بارزا له صلات بهجومين كبيرين في تونس العام الماضي.

وقال رئيس بلدية صبراتة حسين الذوادي لرويترز إن الطائرات نفذت القصف الساعة 3.30 صباحا بالتوقيت المحلي فأصابت مبنى بمنطقة قصر تليل حيث يعيش بعض العمال الأجانب، وأضاف أن 41 شخصا قتلوا وأصيب ستة، ولم يتسن التأكد على الفور من عدد القتلى من مسؤولين آخرين.

وتقع صبراتة قرب الحدود التونسية وهي واحدة من المناطق التي يقول مسؤولون غربيون إن عناصر الدولة الإسلامية لهم وجود بها في إطار توسعهم في ليبيا.