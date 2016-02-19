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مصر : أمين شرطة يقتل سائقا بالقاهرة ويفجر غضب المحتجين

18/2/2016

تجمهر المئات من أهالي الدرب الأحمر أمام مديرية أمن القاهرة بوسط العاصمة المصرية مرديين هتافات مناهضة للحكومة المصرية والأجهزة الأمنية على خلفية قيام أمين شرطة بقتل سائق بإطلاق النار عليه من سلاحه الميري ،وقامت قوات الامن بإطلاق قنابل الغاز علي المتظاهرين وأصيب عدد منهم  بحسب شهود عيان.

 وتضاربت الأنباء حول مصير أمين الشرطة بعد ارتكابه للجريمة ،فبينما قال شهود عيان إن أهالي الدرب الأحمر احتجزوا أمين الشرطة داخل أحد المحال وانهالوا عليه  بالضرب بالأسلحة البيضاء حتي فارق الحياة ،قال أخرون إن الأهالي احتجزوه حتي يتم تسليمه للشرطة ،بينما قال بيان رسمي صادر عن مديرية أمن القاهرة أنه جاري ضبط أمين الشرطة .

وأضاف بيان مديرية أمن القاهرة "فى ضوء ما تناولته عدد من وسائل الإعلام عن مقتل مواطن على يد أمين شرطة، فإن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه أثناء قيام أمين شرطة من قوة النقل والمواصلات بصحبة أحد معارفه بشراء بضائع من المنطقة بمحيط المديرية، وأثناء تحميل تلك البضائع بسيارة ماركة سوزوكي قيادة " محمد عادل إسماعيل " وشهرته عادل دربكة حدثت مشادة كلامية بينهم قام على إثرها بإخراج سلاح نارى عهدته لفض الاشتباك إلا أن طلقة خرجت منه نتج عنها مقتل الأخير.

وأضاف البيان، أنه عقب ذلك تجمع الأهالى للنيل من المتهم إلا أنه تمكن من الإفلات منهم وأصيب من كان بصحبته بإصابات بالغة، وتم توجيه عدة مأموريات لضبط أمين الشرطة المتهم عقب هروبه.

وقامت وزارة الداخلية بالدفع ببتشكيلات أمنية من قوات العمليات الخاصة، فى محيط مديرية أمن القاهرة بعد تزايد اعداد المتجمهرين أمامها  من مناطق الموسكي والدرب الأحمر والعتبة .

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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