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مازدا وميتسوبيشي تستدعيان 2.5 مليون سيارة

19/2/2016

مازدا تستدعي 1.89 مليون سيارة بسبب عيوب بالوسائد الهوائية – أرشيفية

أعلنت شركة مازدا موتور اليابانية اليوم الجمعة استدعاء 1.89 مليون سيارة إضافية على مستوى العالم بسبب احتمال وجود مشكلات بها تتعلق بأنظمة تشغيل الوسائد الهوائية من شركة تاكاتا اليابانية.

وقالت متحدثة إن شركة ميتسوبيشي قررت أيضا استدعاء 550 ألف سيارة على  مستوى العالم من بينها 152 ألف سيارة في اليابان.    

واضطرت شركات تصنيع السيارات إلى استدعاء أكثر من خمسين مليون سيارة على مستوى العالم منذ عام 2008 بسبب مشكلات بالوسائد الهوائية من شركة  تاكاتا.  

ومن الممكن أن تنفجر الوسائد الهوائية المعيبة في حالة استخدامها مما قد  يؤدي إلى انتشار شظايا معدنية قد تصيب قائد السيارة وركابها.

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