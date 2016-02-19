فينغر: النني سيشارك غدا أمام هال سيتي

محمد النني – أرشيف

قال المدرب الفرنسي "آرسين فينغر" مدرب أرسنال الإنجليزي اليوم (الجمعة) إن لاعبه المصري "محمد النني" سيحصل على فرصة للعب أمام هال سيتي غدا (السبت) في الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

ووفقا لرويترز، قال فينغر للموقع الرسمي لأرسنال "النني جاهز. إنه واحد من اللاعبين الذين قد ينالوا فرصة للعب. إنه يتأقلم في الوقت الحالي وأعتقد أنه سيشارك". مضيفا "سنراه بكل تأكيد يلعب أمام هال. لديه فرصة لدخول التشكيلة الأساسية."

وأضح مدرب أرسنال إن المهاجم "داني ويلبيك" صاحب هدف الفوز على ليستر في اللحظات الأخيرة، ربما يدخل التشكيلة الأساسية لأول مرة بعد غياب حوالي عشرة أشهر بسبب الإصابة.

جدير بالذكر أن "النني" شارك في مباراة واحدة مع أرسنال في كأس الاتحاد الانجليزي، وذلك منذ انضمامه قادما من بازل السويسري الشهر الماضي.