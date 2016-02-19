البث الحي
منوعات

فيس بوك تبدأ إتاحة البث المباشر للجميع

19/2/2016
فيس بوك

بدأت فيس بوك مؤخرا إتاحة ميزة البث المباشر بالفيديو للجميع بعد أن كانت مقتصرة فقط على الحسابات الموثقة للمشاهير و الولايات المتحدة.

ولجأت فيس بوك لإتاحة الخدمة لكل مرتاديها دفعا للمنافسة مع تويتر و يوتيوب و بيرسكوب ، و يقول الخبراء إن فيس بوك سيتخطى الجميع نظرا للطبيعة الاجتماعية للموقع و قدراته التفاعلية الكبيرة .

و الخدمة تقوم على بدء البث المباشر و الذي يظهر لدى أصدقائك أنك قد بدأت بثا مباشرا و هو ما يمكنهم من التعليق عليه و التفاعل معك أثناء البث ثم يتم حفظ مقطع البث كاملا في التايم لاين الخاص بك حتى يمكن الرجوع إليه في أي وقت.

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

بمشاركة أردوغان.. خطيب الأقصى يؤم صلاة الجمعة في "آيا صوفيا" (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري في مسجد آيا صوفيا (موافع التواصل)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)