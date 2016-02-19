فيس بوك تبدأ إتاحة البث المباشر للجميع

فيس بوك

بدأت فيس بوك مؤخرا إتاحة ميزة البث المباشر بالفيديو للجميع بعد أن كانت مقتصرة فقط على الحسابات الموثقة للمشاهير و الولايات المتحدة.

ولجأت فيس بوك لإتاحة الخدمة لكل مرتاديها دفعا للمنافسة مع تويتر و يوتيوب و بيرسكوب ، و يقول الخبراء إن فيس بوك سيتخطى الجميع نظرا للطبيعة الاجتماعية للموقع و قدراته التفاعلية الكبيرة .



و الخدمة تقوم على بدء البث المباشر و الذي يظهر لدى أصدقائك أنك قد بدأت بثا مباشرا و هو ما يمكنهم من التعليق عليه و التفاعل معك أثناء البث ثم يتم حفظ مقطع البث كاملا في التايم لاين الخاص بك حتى يمكن الرجوع إليه في أي وقت.

