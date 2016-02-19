فيديو- البنتاغون: المتشددون بليبيا شكلوا تهديدا على أمريكا

قال "بيتر كوك" المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الجمعة إن مقاتلي تنظيم الدولة في ليبيا الذين استهدفتهم ليلا طائرات حربية أمريكية شكلوا تهديدا على الولايات المتحدة ومصالحها في المنطقة.

وقال كوك في إفادته الأسبوعية "أوضحنا أننا بحاجة إلى مواجهة تنظيم الدولة" وأضاف كوك أنهم "شكلوا تهديدا مباشرا على الولايات المتحدة وشجعوا على هجمات ضد ها وحلفائها وسوف تواصل أميركا مواجهتهم لحماية أمنها القومي."

كانت طائرات حربية أمريكية نفذت ضربات جوية استهدفت مقاتلي الدولة الإسلامية في منشأة للتدريب في ليبيا الجمعة، وارتبطت المنشأة بـ"نور الدين شوشان" وهو تونسي تعتبره بلاده مسؤولا عن هجومين وقعا العام الماضي على متحف بالعاصمة تونس ومنتجع ساحلي في سوسة قتل فيهما عشرات السياح.